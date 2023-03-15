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15.03.2023  17:43   Дмитро Колонєй

У Харкові почали ходити тролейбуси (відео)

У Харкові тролейбуси вийшли на маршрути вперше після обстрілу міста.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, тролейбуси вже вийшли на маршрути міста вперше після обстрілу.
 
Трамвайні маршрути розпочнуть свою роботу 16 березня 2023 року
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, посилаючись на мера Харкова Ігоря Терехова писав, що вечері 15 березня 2023 року на вулицях міста курсуватимуть тролейбуси

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  тролейбуси, работа, харків
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