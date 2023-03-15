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15.03.2023  17:20   Віталій Хінєвіч

Домашня аптечка: що варто покласти в неї під час воєнного стану

У МОЗ України розповіли, які групи лікарських препаратів слід мати в аптечці, щоб надати першу долікарську допомогу, передає РЕДПОСТ.

аптечка
 
У Міністерстві зазначили, що комплектуючи домашню аптечку, першочергово треба покласти до неї:
 
  • матеріали, інструменти та медикаменти для надання першої домедичної допомоги;
  • знеболювальні засоби чи спазмолітики; 
  • заспокійливі засоби;
  • жарознижувальні засоби;
  • якщо ви страждаєте на алергію – антигістамінні препарати в найближчій доступності;
  • набір засобів для застосування у випадку незначних порізів, подряпин, опіків тощо (за тяжкої травми необхідно звернутися за меддопомогою до лікаря);
  • сорбенти, засоби проти діареї та блювоти, а також препарати для регідратації – на випадок отруєнь.
 
Якщо в сім'ї є дитина, дозування препаратів слід враховувати відповідно до вікової групи та проконсультувавшись з лікарем. Необхідно стежити,щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими, у належному пакуванні, збереженим маркуванням та інструкцією.
 
Важливо, усі лікарські препарати слід приймати після консультації з лікарем.
 
 «Якщо ви маєте хронічні захворювання, й у вашій аптечці присутні рецептурні ліки, які ви вживаєте на регулярній основі, – заплануйте візит до вашого лікуючого лікаря у квітні для того, щоби надалі безперешкодно придбавати ліки за рецептом в аптеці. 
 
Ви можете самі обрати, у який спосіб зручніше отримувати ліки в аптеці – за електронним чи паперовим рецептом. Якщо ви оберете варіант електронного рецепта, то з квітня цього року разом із запуском електронного рецепта на всі рецептурні препарати повторний рецепт ваш лікуючий лікар зможе вам виписати дистанційно»,- додали в МОЗ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ХПІ став учасником Меморандуму про співпрацю для підвищення якості медицини.
 

Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина, ліки
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