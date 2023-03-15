15.03.2023 17:20 Віталій Хінєвіч
Домашня аптечка: що варто покласти в неї під час воєнного стану
У МОЗ України розповіли, які групи лікарських препаратів слід мати в аптечці, щоб надати першу долікарську допомогу, передає РЕДПОСТ.
У Міністерстві зазначили, що комплектуючи домашню аптечку, першочергово треба покласти до неї:
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матеріали, інструменти та медикаменти для надання першої домедичної допомоги;
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знеболювальні засоби чи спазмолітики;
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заспокійливі засоби;
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жарознижувальні засоби;
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якщо ви страждаєте на алергію – антигістамінні препарати в найближчій доступності;
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набір засобів для застосування у випадку незначних порізів, подряпин, опіків тощо (за тяжкої травми необхідно звернутися за меддопомогою до лікаря);
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сорбенти, засоби проти діареї та блювоти, а також препарати для регідратації – на випадок отруєнь.
Якщо в сім'ї є дитина, дозування препаратів слід враховувати відповідно до вікової групи та проконсультувавшись з лікарем. Необхідно стежити,щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими, у належному пакуванні, збереженим маркуванням та інструкцією.
Важливо, усі лікарські препарати слід приймати після консультації з лікарем.
«Якщо ви маєте хронічні захворювання, й у вашій аптечці присутні рецептурні ліки, які ви вживаєте на регулярній основі, – заплануйте візит до вашого лікуючого лікаря у квітні для того, щоби надалі безперешкодно придбавати ліки за рецептом в аптеці.
Ви можете самі обрати, у який спосіб зручніше отримувати ліки в аптеці – за електронним чи паперовим рецептом. Якщо ви оберете варіант електронного рецепта, то з квітня цього року разом із запуском електронного рецепта на всі рецептурні препарати повторний рецепт ваш лікуючий лікар зможе вам виписати дистанційно»,- додали в МОЗ.
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