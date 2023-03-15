15.03.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

Домашня аптечка: що варто покласти в неї під час воєнного стану

У МОЗ України розповіли, які групи лікарських препаратів слід мати в аптечці, щоб надати першу долікарську допомогу, передає РЕДПОСТ.

У Міністерстві зазначили, що комплектуючи домашню аптечку, першочергово треба покласти до неї:

матеріали, інструменти та медикаменти для надання першої домедичної допомоги;

знеболювальні засоби чи спазмолітики;

заспокійливі засоби;

жарознижувальні засоби;

якщо ви страждаєте на алергію – антигістамінні препарати в найближчій доступності;

набір засобів для застосування у випадку незначних порізів, подряпин, опіків тощо (за тяжкої травми необхідно звернутися за меддопомогою до лікаря);

сорбенти, засоби проти діареї та блювоти, а також препарати для регідратації – на випадок отруєнь.

Якщо в сім'ї є дитина, дозування препаратів слід враховувати відповідно до вікової групи та проконсультувавшись з лікарем. Необхідно стежити,щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими, у належному пакуванні, збереженим маркуванням та інструкцією.

Важливо, усі лікарські препарати слід приймати після консультації з лікарем.

«Якщо ви маєте хронічні захворювання, й у вашій аптечці присутні рецептурні ліки, які ви вживаєте на регулярній основі, – заплануйте візит до вашого лікуючого лікаря у квітні для того, щоби надалі безперешкодно придбавати ліки за рецептом в аптеці.

Ви можете самі обрати, у який спосіб зручніше отримувати ліки в аптеці – за електронним чи паперовим рецептом. Якщо ви оберете варіант електронного рецепта, то з квітня цього року разом із запуском електронного рецепта на всі рецептурні препарати повторний рецепт ваш лікуючий лікар зможе вам виписати дистанційно»,- додали в МОЗ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ХПІ став учасником Меморандуму про співпрацю для підвищення якості медицини.



