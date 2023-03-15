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15.03.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

Планова вакцинація домашніх тварин від сказу починається у Харкові

Протягом березня-квітня на дільницях КП «Жилкомсервіс» можна буде щепити кішок і собак віком від двох місяців і старше.

вакцинація
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Вакцинація проводитиметься безкоштовно, починаючи з 20 березня. Вартість довідки про щеплення, яку видає ветеринарний лікар, становитиме 10 гривень.
 
Інформація про дату, місце та час проведення вакцинації буде розміщена на дошках оголошень у житлових будинках, які знаходяться в господарському віданні  КП «Жилкомсервіс». Також з питань щодо вакцинації домашніх тварин можна звертатись за телефоном: (0572) 52-41-55. 
 
З графіком проведення профілактичного щеплення проти сказу можна також ознайомитися за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що незаконний вилов риби на Харківщині завдав шкоди майже на 150 тисяч гривень.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, вакцинація
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