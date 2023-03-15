15.03.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

Планова вакцинація домашніх тварин від сказу починається у Харкові

Протягом березня-квітня на дільницях КП «Жилкомсервіс» можна буде щепити кішок і собак віком від двох місяців і старше.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Вакцинація проводитиметься безкоштовно, починаючи з 20 березня. Вартість довідки про щеплення, яку видає ветеринарний лікар, становитиме 10 гривень.

Інформація про дату, місце та час проведення вакцинації буде розміщена на дошках оголошень у житлових будинках, які знаходяться в господарському віданні КП «Жилкомсервіс». Також з питань щодо вакцинації домашніх тварин можна звертатись за телефоном: (0572) 52-41-55.

З графіком проведення профілактичного щеплення проти сказу можна також ознайомитися за посиланням.



