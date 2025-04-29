29.04.2025 13:53 Рита Парфенова

У Харкові протягом травня безкоштовно вакцинуватимуть котів і собак від сказу: коли та де

Щеплення проводитимуть на дільницях КП «Жилкомсервіс», довідка про вакцинацію коштує 11 гривень. З початку року в місті вже вакцинували понад 7 тисяч тварин.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, у травні власники домашніх тварин у Харкові зможуть безкоштовно вакцинувати своїх котів і собак проти сказу. Профілактичні щеплення проводитимуться на дільницях комунального підприємства «Жилкомсервіс» за участі фахівців Обласної державної лікарні ветеринарної медицини.

Вакцинація безоплатна, проте за ветеринарну довідку про проведене щеплення доведеться сплатити 11,05 грн.

Фахівці наголошують, що сказ – одне з найнебезпечніших інфекційних захворювань, яке може вражати не лише всіх теплокровних тварин, а й людей. Воно спричиняє тяжке ураження нервової системи і майже завжди закінчується смертю.

Єдиним способом захистити тварину є щорічна вакцинація. Від початку 2025 року у Харкові щеплено вже майже 7 тисяч котів і собак, а до кінця року планується охопити щепленням близько 31 тисячі тварин.

Повний графік щеплень

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Мурафа на Харківщині зафіксовано сказ у собаки після контакту з лисицею. Тварина вкусила власницю.