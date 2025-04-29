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29.04.2025  14:30   Віталій Хіневич

Харків’яни можуть отримати грант на відновлення та розвиток бізнесу

Харківські підприємці можуть отримати грантову підтримку в розмірі до 800 тис. грн на відновлення та розвиток бізнесу в умовах війни.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Грант надається підприємствам, які готові створювати нові робочі місця, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, жінок, людей з інвалідністю та ветеранів. 
 
Подати заявку можуть компанії, які:
 
  • зареєстровані понад рік;
  • мають щонайменше п’ять офіційно працевлаштованих працівників;
  • готові інвестувати в розвиток не менше 20% власного внеску.
Для цього необхідно заповнити аплікаційну форму за посиланням (логін: dc, пароль: dc) та пройти кілька етапів відбору, включно з поданням бізнес-плану та презентацією.
 
Детальну інформацію про програму можна знайти на порталі «Дія.Бізнес».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські науковці створили онлайн-бота та сайт для боротьби з булінгом серед дітей.
 
Тэги:  харків
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