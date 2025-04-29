29.04.2025 14:30 Віталій Хіневич
Харків’яни можуть отримати грант на відновлення та розвиток бізнесу
Харківські підприємці можуть отримати грантову підтримку в розмірі до 800 тис. грн на відновлення та розвиток бізнесу в умовах війни.
Грант надається підприємствам, які готові створювати нові робочі місця, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, жінок, людей з інвалідністю та ветеранів.
Подати заявку можуть компанії, які:
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зареєстровані понад рік;
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мають щонайменше п’ять офіційно працевлаштованих працівників;
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готові інвестувати в розвиток не менше 20% власного внеску.
Для цього необхідно заповнити аплікаційну форму за посиланням
(логін: dc, пароль: dc) та пройти кілька етапів відбору, включно з поданням бізнес-плану та презентацією.
Детальну інформацію про програму можна знайти на порталі «Дія.Бізнес».
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