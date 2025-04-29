29.04.2025 12:50 Віталій Хіневич

Харківські науковці створили онлайн-бота та сайт для боротьби з булінгом серед дітей

У Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця презентують проєкт «Що таке булінг, і як з ним боротися».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Проєкт спрямований на боротьбу з булінгом серед учнів закладів освіти. У рамках проєкту створено збірку з практичними порадами для боротьби з булінгом, розроблено онлайн-тест (бот) для визначення ставлення до булінгу та запущено сайт з порадами, прикладами ситуацій булінгу та ресурсами для його протидії.

Як повідомили розробники, мета цієї роботи - зниження та попередження випадків булінгу серед дітей і підлітків.

Презентація ресурсів проєкту відбудеться 30 квітня (початок - о 15:00) на платформі YouTube. Реєстрація - за посиланням

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