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29.04.2025  12:50   Віталій Хіневич

Харківські науковці створили онлайн-бота та сайт для боротьби з булінгом серед дітей

У Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця презентують проєкт «Що таке булінг, і як з ним боротися».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Проєкт спрямований на боротьбу з булінгом серед учнів закладів освіти. У рамках проєкту створено збірку з практичними порадами для боротьби з булінгом, розроблено онлайн-тест (бот) для визначення ставлення до булінгу та запущено сайт з порадами, прикладами ситуацій булінгу та ресурсами для його протидії.
 
Як повідомили розробники, мета цієї роботи - зниження та попередження випадків булінгу серед дітей і підлітків. 
 
Презентація ресурсів проєкту відбудеться 30 квітня (початок - о 15:00) на платформі YouTube. Реєстрація - за посиланням
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські самбісти вибороли дев’ять медалей на чемпіонаті Європи.
 
Тэги:  освіта, харків
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