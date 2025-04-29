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29.04.2025  12:07   Рита Парфенова

Харківські самбісти вибороли дев’ять медалей на чемпіонаті Європи

На континентальній першості з самбо, що проходила на Кіпрі, спортсмени з Харківщини здобули золоту, дві срібні та шість бронзових нагород у різних вікових категоріях.

самбо

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
 
З 23 по 27 травня в місті Лімасол (Кіпр) відбувся чемпіонат Європи з боротьби самбо серед дорослих, юніорів, юнаків старшого віку та кадетів. У змаганнях взяли участь понад 600 спортсменів із 26 країн. Українська збірна показала блискучий результат, здобувши загалом 43 медалі.
 
Особливо потужний виступ продемонстрували самбісти з Харківської області, які поповнили медальний залік національної команди дев’ятьма нагородами.
 
Золоту медаль серед кадетів (вагова категорія до 49 кг) здобула Ксенія Кирильчук, ставши чемпіонкою Європи.
 
Срібні нагороди вибороли:
  • Роман Труш (чоловіки, до 71 кг),
  • Карен Барановський (юнаки та дівчата, до 58 кг).

Бронзові медалі здобули:

  • Анастасія Шльомка (юніорки, до 50 кг),
  • Олександр Мазур (юнаки та дівчата, до 64 кг),
  • Кіра Багмет (юнаки та дівчата, понад 80 кг),
  • Варвара Харьковщенко (кадети, до 72 кг),
  • Максим Тихонов (кадети, до 64 кг).

Збірна України завершила чемпіонат із 5 золотими, 16 срібними та 22 бронзовими медалями. Особливо високих результатів досягли кадети: 13 нагород і командні місця в трійці лідерів як серед дівчат, так і серед юнаків.

Харківська спортивна спільнота щиро вітає переможців і бажає їм подальших звершень на міжнародній арені.

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Тэги:  спорт, самбо, харків
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