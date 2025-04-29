29.04.2025 12:07 Рита Парфенова

Харківські самбісти вибороли дев’ять медалей на чемпіонаті Європи

На континентальній першості з самбо, що проходила на Кіпрі, спортсмени з Харківщини здобули золоту, дві срібні та шість бронзових нагород у різних вікових категоріях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

З 23 по 27 травня в місті Лімасол (Кіпр) відбувся чемпіонат Європи з боротьби самбо серед дорослих, юніорів, юнаків старшого віку та кадетів. У змаганнях взяли участь понад 600 спортсменів із 26 країн. Українська збірна показала блискучий результат, здобувши загалом 43 медалі.

Особливо потужний виступ продемонстрували самбісти з Харківської області, які поповнили медальний залік національної команди дев’ятьма нагородами.

Золоту медаль серед кадетів (вагова категорія до 49 кг) здобула Ксенія Кирильчук, ставши чемпіонкою Європи.

Срібні нагороди вибороли:

Роман Труш (чоловіки, до 71 кг),

Карен Барановський (юнаки та дівчата, до 58 кг).

Бронзові медалі здобули:

Анастасія Шльомка (юніорки, до 50 кг),

Олександр Мазур (юнаки та дівчата, до 64 кг),

Кіра Багмет (юнаки та дівчата, понад 80 кг),

Варвара Харьковщенко (кадети, до 72 кг),

Максим Тихонов (кадети, до 64 кг).

Збірна України завершила чемпіонат із 5 золотими, 16 срібними та 22 бронзовими медалями. Особливо високих результатів досягли кадети: 13 нагород і командні місця в трійці лідерів як серед дівчат, так і серед юнаків.

Харківська спортивна спільнота щиро вітає переможців і бажає їм подальших звершень на міжнародній арені.

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