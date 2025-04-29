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29.04.2025  12:22   Рита Парфенова

Три роки позбавлення волі: суд Харкова покарав ухилянта з Куп’янщини

32-річного мешканця села Богодарівка визнано винним в ухиленні від призову під час мобілізації — він проігнорував повістку, не маючи на те законних підстав.

вирок суду

Як повідомляє РЕДПОСТ, Індустріальний районний суд Харкова оголосив вирок 32-річному чоловіку, який не з’явився за повісткою до військової частини під час мобілізації. За ухилення від призову (ст. 336 КК України) йому призначено покарання — три роки позбавлення волі.

Як встановили прокурори Куп’янської окружної прокуратури, у травні 2023 року жителя села Богодарівка Куп’янського району було визнано придатним до військової служби. Чоловік оскаржив висновок медкомісії та пройшов повторне обстеження, яке підтвердило його придатність.

Однак у вересні, отримавши повістку для направлення до війська, фігурант не з’явився і не надав жодних підстав для відстрочки. На суді він своєї провини не визнав і відмовився давати свідчення.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на три роки. Вирок поки не набрав законної сили — триває строк для подачі апеляції.

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Тэги:  ухилянт, суд, харків
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