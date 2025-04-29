29.04.2025 12:30 Віталій Хіневич
У Харківській області жінка торгувала наркотиками
Мешканка Харківщини продавала метадон наркозалежним людям.
Працівники поліції задокументували кілька фактів продажу метадону 39-річною мешканкою міста Берестин наркозалежним особам.
Гроші за продаж наркотиків підозрювана отримувала готівкою.
Слідчі Берестинського райвідділу поліції повідомили фігурантці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0