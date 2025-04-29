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29.04.2025  12:30   Віталій Хіневич

У Харківській області жінка торгувала наркотиками

Мешканка Харківщини продавала метадон наркозалежним людям.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Працівники поліції задокументували кілька фактів продажу метадону 39-річною мешканкою міста Берестин наркозалежним особам.
 
Гроші за продаж наркотиків підозрювана отримувала готівкою.
 
Слідчі Берестинського райвідділу поліції повідомили фігурантці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. 
 
Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що освітянку з Харківщини судитимуть за співпрацю з окупантами.
 
Тэги:  події, харків
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