29.04.2025 11:32 Рита Парфенова

Освітянку з Харківщини судитимуть за співпрацю з окупантами

Під час тимчасової окупації Дворічанщини завідувачка шкільної філії погодилась працювати за стандартами освіти РФ, організувала навчальний процес і пропаганду серед батьків.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 56-річної мешканки Харківщини, яку підозрюють у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації Куп’янського району у 2022 році жінка, яка очолювала одну з філій Дворічанського ліцею, добровільно погодилась співпрацювати з російськими військовими. Вона залишилася на посаді, яку окупаційна адміністрація назвала «и. о. заведующей», та почала впроваджувати освітні стандарти держави-агресора.

Зокрема, обвинувачена інформувала підлеглих про нові правила роботи, підбирала викладачів, що погоджувались працювати на умовах окупантів, організувала батьківські збори з метою залучення дітей до навчання у новоствореному закладі. Також вона отримала й передала в користування російські підручники, вилучивши при цьому українські книжки з бібліотеки.

Крім того, підозрювана організувала святкування 1 вересня з підняттям російського прапора. Після деокупації регіону вона переїхала до Лозівського району, намагаючись уникнути відповідальності.

Наразі жінка перебуває під вартою. Її справу розглядатиме Індустріальний районний суд Харкова. Обвинуваченій загрожує до 3 років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади або займатися освітньою діяльністю строком від 10 до 15 років.

Досудове розслідування проводили слідчі Куп’янського райуправління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури, за оперативного супроводу СБУ.

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