14.04.2025 19:07 Дмитро Колонєй
Чекає на суд директорка ліцею на Харківщини, яка впроваджувала стандарти держави-агресорки
Жінка очолила навчальний заклад при окупантах на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 45-річна директорка одного з ліцеїв у Куп’янську під час захоплення міста росіянами добровільно пішла на співпрацюю з окупантами:
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вирішила впроваджувати стандарти держави-агресорки;
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не пізніше серпня 2022 року стала очільницею навчального закладу середньої освіти, але тепер вже окупаційного;
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повідомила колективу педагогів про роботу за новими стандартами;
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організовувала прийом на роботу технічного персоналу та вчителів, готових працювати під окупаційним керівництвом;
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збирала та проводила наради;
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організовувала проходження підлеглими курсів підвищення кваліфікації для вчителів з навчання українських учнів за російською програмою в російському Курську;
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забезпечувала вилучення з бібліотеки українських підручників;
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отримала книги для навчання, видані державою-агресоркою.
Фігурантку взято під варту. Її судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова. Жінці загрожує до трьох років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
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