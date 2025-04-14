14.04.2025 19:07 Дмитро Колонєй

Чекає на суд директорка ліцею на Харківщини, яка впроваджувала стандарти держави-агресорки

Жінка очолила навчальний заклад при окупантах на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 45-річна директорка одного з ліцеїв у Куп’янську під час захоплення міста росіянами добровільно пішла на співпрацюю з окупантами:

вирішила впроваджувати стандарти держави-агресорки;

не пізніше серпня 2022 року стала очільницею навчального закладу середньої освіти, але тепер вже окупаційного;

повідомила колективу педагогів про роботу за новими стандартами;

організовувала прийом на роботу технічного персоналу та вчителів, готових працювати під окупаційним керівництвом;

збирала та проводила наради;

організовувала проходження підлеглими курсів підвищення кваліфікації для вчителів з навчання українських учнів за російською програмою в російському Курську;

забезпечувала вилучення з бібліотеки українських підручників;

отримала книги для навчання, видані державою-агресоркою.

Фігурантку взято під варту. Її судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова. Жінці загрожує до трьох років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

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