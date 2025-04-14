    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чекає на суд директорка ліцею на Харківщини, яка впроваджувала стандарти держави-агресорки
14.04.2025  19:07   Дмитро Колонєй

Чекає на суд директорка ліцею на Харківщини, яка впроваджувала стандарти держави-агресорки

Жінка очолила навчальний заклад при окупантах на Харківщині.

Судитимуть директорку ліцею, яка впроваджувала освітні стандарти держави-агресорки: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 45-річна директорка одного з ліцеїв у Куп’янську під час захоплення міста росіянами добровільно пішла на співпрацюю з окупантами:
 
  • вирішила впроваджувати стандарти держави-агресорки;
  • не пізніше серпня 2022 року стала очільницею навчального закладу середньої освіти, але тепер вже окупаційного;
  • повідомила колективу педагогів про роботу за новими стандартами;
  • організовувала прийом на роботу технічного персоналу та вчителів, готових працювати під окупаційним керівництвом;
  • збирала та проводила наради;
  • організовувала проходження підлеглими курсів підвищення кваліфікації для вчителів з навчання українських учнів за російською програмою в російському Курську;
  • забезпечувала вилучення з бібліотеки українських підручників;
  • отримала книги для навчання, видані державою-агресоркою.
 
Фігурантку взято під варту. Її судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова. Жінці загрожує до трьох років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки затримала у Харкові ще одного агента ФСБ, який готував повітряні атаки РФ по енергооб’єкту, на якому працював.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.04 Надзвичайні події Біглий посадовець окупаційній адміністрації предстане перед судом у Харкові 10.04 Надзвичайні події У Харкові судитимуть біглого посадовця окупаційного уряду 09.04 Надзвичайні події На Харківщині жінка допомагала загарбникам керувати житловим господарством
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 