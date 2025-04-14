14.04.2025 18:39 Дмитро Колонєй

У якому разі штраф від ТЦК знизять на 50%

Про це йдеться у новому законі, який підписав Президент України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, за інфрмацією заступниці голови Міноборони Катерини Черногоренко, Володимир Зеленський підписав закон про знижку в 50% при сплаті штрафу від ТЦК. Це станеться, якщо чоловік це зробить добровільно.

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«Військові, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані — звільняються від сплати штрафів», — додала вона.

Також передбачено, що проти «ухилянта» закриють адміністративні провадження.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку Сили оборони знищили більше ста укриттів особового складу ворога