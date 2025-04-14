14.04.2025 18:05 Дмитро Колонєй

Чехія боїться напливу українських ветеранів після війни

Спецслужби країні вважють. що це становить загрозу безпеці.



Чехія боїться напливу українських ветеранів після війни



Як повідомляє РЕДПОСТ , чеські спецслужби готуються до можливого сценарію , за якого після завершення війни українські чоловіки масово прибуватимуть до Чехії, аби возз’єднатися зі своїми родинами. Частина з них може мати психологічні травми, що становитиме потенційний ризик для безпеки.

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За словами голови комітету Павела Жачека, чеські спецслужби, зокрема Служба безпеки (BIS), розглядають кілька сценаріїв, зокрема з урахуванням досвіду післявоєнної Югославії. У листопаді минулого року директор BIS Міхал Коуделка вже доповідав про цю проблему депутатам. Наразі питання возз’єднання українських родин офіційно не розглядається.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан раніше заявляв, що після завершення війни тимчасовий захист новоприбулим українцям надаватися не буде. Усі майбутні прибуття або возз’єднання родин відбуватимуться виключно за чинними правилами для іноземців. Наприклад, заявник має довести фінансову спроможність і надати довідку про несудимість.

Громадяни України, які вже перебувають у Чехії, згодом повинні будуть перейти з режиму тимчасового захисту на стандартні типи дозволу на проживання. У Чехії планують зробити все можливе, щоб ветерани залишилися в Україні та допомагали відбудовувати державу.