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14.04.2025  17:37   Дмитро Колонєй

Загарбники завдали авіаудару по селищу на Харківщині

Опративна ситуація по Харківщині на 14 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, по Харківщині наступна бойова ситуація. 

  • На Харківському напрямку ворог завдав авіаудару по району Слатиного.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харківському напрямку Сили оборони знищили більше ста укриттів особового складу ворога.

 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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