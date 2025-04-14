14.04.2025 17:37 Дмитро Колонєй

Загарбники завдали авіаудару по селищу на Харківщині

Опративна ситуація по Харківщині на 14 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, по Харківщині наступна бойова ситуація.

На Харківському напрямку ворог завдав авіаудару по району Слатиного.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харківському напрямку Сили оборони знищили більше ста укриттів особового складу ворога.