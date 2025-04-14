Загарбники завдали авіаудару по селищу на Харківщині

Опративна ситуація по Харківщині на 14 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, по Харківщині наступна бойова ситуація.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харківському напрямку Сили оборони знищили більше ста укриттів особового складу ворога.
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Вимогливий день, але не перегинайте ціпок. Зосередьтеся на роботі, уникайте легких захоплень. Проведіть час із близькими.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
14 квітня проводиться Міжнародний день моментів сміху.
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