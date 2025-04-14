14.04.2025 17:00 Дмитро Колонєй
Стали відомі нові адреси центрів обслуговування споживачів КП «Харківводоканал»
В яких районах змінилися мсця розташування центрів та куди саме вони переїхали у Харкові розповіли на комунальному підприємстві.
Стали відомі нові адреси центрів обслуговування споживачів КП «Харківводоканал»
Як повідомляє РЕДПОСТ
, змінилися адреси центри обслуговування споживачів
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Холодногірського,
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Новобаварського,
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Харківського (Пісочин) та
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Дергачівського (Солоницівка, Подвірки) районів.
Раніше вони працювали на вул. Конторській, 90, відтепер приймають громадян за новою адресою: пр. Ювілейний, 28-а.
Отримати консультацію можна також за телефоном інформаційного центру: (057) 707-57-57
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понеділок-четвер - з 8:00 до 17:00,
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п’ятниця - з 8:00 до 15:45,
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субота та неділя - вихідні.
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