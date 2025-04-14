14.04.2025 17:00 Дмитро Колонєй

Стали відомі нові адреси центрів обслуговування споживачів КП «Харківводоканал»

В яких районах змінилися мсця розташування центрів та куди саме вони переїхали у Харкові розповіли на комунальному підприємстві.



Стали відомі нові адреси центрів обслуговування споживачів КП «Харківводоканал»



Як повідомляє РЕДПОСТ , змінилися адреси центри обслуговування споживачів

Холодногірського,

Новобаварського,

Харківського (Пісочин) та

Дергачівського (Солоницівка, Подвірки) районів.

Раніше вони працювали на вул. Конторській, 90, відтепер приймають громадян за новою адресою: пр. Ювілейний, 28-а.

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