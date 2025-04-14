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14.04.2025  17:00   Дмитро Колонєй

Стали відомі нові адреси центрів обслуговування споживачів КП «Харківводоканал»

В яких районах змінилися мсця розташування центрів та куди саме вони переїхали у Харкові розповіли на комунальному підприємстві.


Стали відомі нові адреси центрів обслуговування споживачів КП «Харківводоканал»
Як повідомляє РЕДПОСТ, змінилися адреси центри обслуговування споживачів
  • Холодногірського,
  • Новобаварського,
  • Харківського (Пісочин) та
  • Дергачівського (Солоницівка, Подвірки) районів.
 
Раніше вони працювали на вул. Конторській, 90, відтепер приймають громадян за новою адресою: пр. Ювілейний, 28-а.
 
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  • понеділок-четвер - з 8:00 до 17:00,
  • п’ятниця - з 8:00 до 15:45,
  • субота та неділя - вихідні.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, де у Харкові не буде газу.
 
 
Тэги:  вода, харків
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