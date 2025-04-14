    
Главная Новини Харкова Армія На Харківському напрямку Сили оборони знищили більше ста укриттів особового складу ворога
14.04.2025  15:56   Дмитро Колонєй

На Харківському напрямку Сили оборони знищили більше ста укриттів особового складу ворога

Оперативна обстановка на Харківському напрямку 14 квітня 2025 року від ОТУ “Харків".

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною.  
 
Минулої доби російські окупанти
  • завдали чотирьох авіаційних ударів із застосуванням 8 КАБів,
  • задіяли 120 дронів-камікадзе,
  • здійснили 656 обстрілів позицій захисників України. 
  • тричі атакували позиції наших захисників в районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів, штурми успішно відбиті. 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів, врорг втратив 
  • 91 особу, з них 34 – безповоротними. 
  • 2 ББМ; 
  • 3  артсистеми; 
  • 32 автомобілі; 
  • 10 одиниць спецтехніки; 
  • 65 БпЛА; 
  • 1 засіб РЕБ. 
  • 116 укриттів для особового складу; 
  • місце зберігання ПММ; 
  • 3 місця зберігання боєприпасів. 
 
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.04 Суспільство Чехія боїться напливу українських ветеранів після війни 14.04 Армія Загарбники завдали авіаудару по селищу на Харківщині 14.04 Надзвичайні події Харківські рятувальники загасили маштабну пожежу після ворожого удару: як виглядає місце події (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 