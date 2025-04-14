14.04.2025 15:56 Дмитро Колонєй
На Харківському напрямку Сили оборони знищили більше ста укриттів особового складу ворога
Оперативна обстановка на Харківському напрямку 14 квітня 2025 року від ОТУ “Харків".
Як повідомляє РЕДПОСТ
, оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною.
Минулої доби російські окупанти
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завдали чотирьох авіаційних ударів із застосуванням 8 КАБів,
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задіяли 120 дронів-камікадзе,
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здійснили 656 обстрілів позицій захисників України.
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тричі атакували позиції наших захисників в районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів, штурми успішно відбиті.
Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів, врорг втратив
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91 особу, з них 34 – безповоротними.
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2 ББМ;
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3 артсистеми;
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32 автомобілі;
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10 одиниць спецтехніки;
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65 БпЛА;
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1 засіб РЕБ.
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116 укриттів для особового складу;
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місце зберігання ПММ;
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3 місця зберігання боєприпасів.
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