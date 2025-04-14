14.04.2025 19:41 Дмитро Колонєй
Художня виставка «Традиції Великодня» відкриється у Харкові
У експозиції в Харкові буде представлено десятки робіт, виконаних у різних техніках.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у Харкові пройде виставка робіт учнів Харківської дитячої художньої школи №1 ім. І. Ю. Рєпіна «Традиції Великодня». В експозиції буде представлено понад 70 робіт, і присвячених давнім і сучасним великоднім традиціям.
Місце і час проведення: 18-30 квітня 2025 року, ст. м. «Ярослава Мудрого». Організатор - Департамент культури з ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
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