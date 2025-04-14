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14.04.2025  19:41   Дмитро Колонєй

Художня виставка «Традиції Великодня» відкриється у Харкові

У експозиції в Харкові буде представлено десятки робіт, виконаних у різних техніках.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові пройде виставка робіт учнів Харківської дитячої художньої школи №1 ім. І. Ю. Рєпіна «Традиції Великодня». В експозиції буде представлено понад 70 робіт, і присвячених давнім і сучасним великоднім традиціям.
 
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Місце і час проведення: 18-30 квітня 2025 року, ст. м. «Ярослава Мудрого». Організатор - Департамент культури з ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про спільний проєкт фіналісток Open Call 2025 Ліни Романухи та Асі Яковлєвої - виставку «Точка виснаження».
 
Тэги:  подія, виставка, харків
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