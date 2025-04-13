13.04.2025 11:43

У Харкові відкрилась виставка «Точка виснаження» (фото)

Виставка «Точка виснаження» — це спільний проєкт фіналісток Open Call 2025 Ліни Романухи та Асі Яковлєвої, що досліджує почуття втоми через форми сучасного візуального мистецтва.



Фото: Василь Голосний /



«Ці роботи рефлексують щодо теми втрати: близької людини, віри, зокрема в себе, часом — внутрішню порожнечу», — так описує власну серію «Порожнеча» Ліна Романуха. На виставці художниця представляє декілька серій аналогових колажів (також «Shelter», «Картинки з енциклопедії», «Критична спадщина»). Декадансні образи із мистецтва і документальної фотографії мисткиня поєднує у неочевидні візуальні та смислові рими, деконструюючи власні стани та історичні події. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ «Ці роботи рефлексують щодо теми втрати: близької людини, віри, зокрема в себе, часом — внутрішню порожнечу», — так описує власну серію «Порожнеча» Ліна Романуха. На виставці художниця представляє декілька серій аналогових колажів (також «Shelter», «Картинки з енциклопедії», «Критична спадщина»). Декадансні образи із мистецтва і документальної фотографії мисткиня поєднує у неочевидні візуальні та смислові рими, деконструюючи власні стани та історичні події.

Ася Яковлєва має в експозиції чотири серії: «Нервове напруження», «Суспільні настрої», «Рожеві пістолети» й «Адаптація», — це сатиричний погляд на суспільно-політичний контекст і особисті переживання. Епатажна, грайлива, абсурдна графіка художниці транслює неочікуваний погляд на, за її власним визначенням, «стани безнадії та втоми, які виникають у світі, що зазнає кардинальних змін, потрясінь та фундаментальних історичних процесів».

«Точка виснаження» — це рефлексії дуже різних мисткинь на одну проблему. Це експозиція про смуток і сміх, що допомагають раціоналізувати втому.





Виставка триватиме до 03.05.2025. АРТпідвал працює з 13:00 до 18:00, із середи по неділю, за адресою: вул. Чернишевська, 15 (вхід з двору), код від воріт: 149. Координатори виставки: Дарія Герасімова, Євген Даниленко

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