Окупанти понад 700 разів обстріляли позиції захисників України на Харківському напрямку

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Гороскоп на 13 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День вдалий для творчості та вирішення завдань. Подолання лінощів може бути важким, але справи будуть легко йти, якщо ви розгойдуєтеся.

Прогноз погоди у Харкові на 13 квітня У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.