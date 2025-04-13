13.04.2025 11:00 Дмитро Колонєй
Окупанти понад 700 разів обстріляли позиції захисників України на Харківському напрямку
Оперативна обстановка на Харківському напрямку 13 квітня 2025 року віл ОТУ Харків.
Як повідомляє РЕДПОСТ, минулої доби російські окупанти на Харківському напрямку
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завдали трьох авіаударів із застосуванням 7 КАБів,
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задіяли 136 дронів-камікадзе,
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здійснили 739 обстрілів позицій захисників України.
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успішно відбито дві спроби ворога наблизитися до оборонних рубежів наших захисників в напрямках Рідного (Перовське) та Тихого
Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
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ворог втратив 81 особу, з них 36 – безповоротними.
Знищено та пошкоджено:
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2 бойові броньовані машини ворога;
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6 артилерійських систем;
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протитанковий засіб;
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2 засоби РЕБ;
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22 автомобіля;
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7 одиниць спецтехніки;
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64 БпЛА.
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76 укриттів для особового складу;
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2 місця зберігання боєприпасів;
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місце зберігання ПММ.
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