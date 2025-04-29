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29.04.2025  12:45   Рита Парфенова

У квітні техобслуговування пройшли 200 багатоквартирних будинків Харкова

Фахівці міської філії «Газмережі» виявили та усунули майже дві тисячі витоків газу під час обстеження мереж у житлових будинках.

Газмережі

У Харкові впродовж квітня 200 багатоквартирних будинків пройшли технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. За інформацією Харківської міської філії АТ «Газмережі», під час перевірок було виявлено та ліквідовано близько 1,9 тисячі витоків газу, передає РЕДПОСТ.

Після проведення техобслуговування мешканцям надходять квитанції на оплату цієї послуги. Їх можна знайти як у поштових скриньках, так і в Особистому кабінеті споживача на сайті my.grmu.com.ua — у розділі «Додаткові послуги».

Такі перевірки є обов’язковими для забезпечення безпеки газопостачання та попередження аварійних ситуацій.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ремонтні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» продовжують підготовку комунікацій до експлуатації в осінньо-зимовий період 2025-2026 років.

Тэги:  газ, харків
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