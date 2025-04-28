28.04.2025 16:20 Віталій Хіневич

Харківські комунальники інтенсивно модернізують комунікації

Ремонтні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» продовжують підготовку комунікацій до експлуатації в осінньо-зимовий період 2025-2026 років.

Як повідомив начальник управління Валерій Харлан, дані роботи йдуть за графіком і вже виконані у 651 багатоповерхівці, передає РЕДПОСТ.

«Під час проведення комплексних заходів проводимо ревізію запірно-регулюючої арматури, оглядаємо трубопроводи та у разі потреби оновлюємо ділянки внутрішньобудинкових систем. Також інтенсивними темпами йде виконання поточних ремонтів. Капітальні роботи вже зроблено у 136 будинках, де замінено 7 кілометрів комунікацій. А всього цього року заплановано проведення поточних ремонтних робіт у 280 будинках із заміною близько 27 кілометрів трубопроводів холодного водопостачання та водовідведення.

Бригади повністю забезпечені необхідним обладнанням, інструментами та матеріалами, а тому впораємось у встановлені терміни. У зв'язку з триваючою жорстокою ворожою агресією, нами відпрацьовані оперативні дії бригад на випадок можливого виникнення аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах», - зазначив Валерій Харлан.

Також серед пріоритетів у ремонтників і оперативне реагування на звернення харків'ян. Щодня надходить від 150 до 250 заявок, і всі вони своєчасно виконуються.

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