    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники інтенсивно модернізують комунікації
28.04.2025  16:20   Віталій Хіневич

Харківські комунальники інтенсивно модернізують комунікації

Ремонтні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» продовжують підготовку комунікацій до експлуатації в осінньо-зимовий період 2025-2026 років.

 
Як повідомив начальник управління Валерій Харлан, дані роботи йдуть за графіком і вже виконані у 651 багатоповерхівці, передає РЕДПОСТ.
 
«Під час проведення комплексних заходів проводимо ревізію запірно-регулюючої арматури, оглядаємо трубопроводи та у разі потреби оновлюємо ділянки внутрішньобудинкових систем. Також інтенсивними темпами йде виконання поточних ремонтів. Капітальні роботи вже зроблено у 136 будинках, де замінено 7 кілометрів комунікацій. А всього цього року заплановано проведення поточних ремонтних робіт у 280 будинках із заміною близько 27 кілометрів трубопроводів холодного водопостачання та водовідведення.
 
Бригади повністю забезпечені необхідним обладнанням, інструментами та матеріалами, а тому впораємось у встановлені терміни. У зв'язку з триваючою жорстокою ворожою агресією, нами відпрацьовані оперативні дії бригад на випадок можливого виникнення аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах», - зазначив Валерій Харлан.
 
Також серед пріоритетів у ремонтників і оперативне реагування на звернення харків'ян. Щодня надходить від 150 до 250 заявок, і всі вони своєчасно виконуються.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що модернізацію лікарень у межах чеської програми обговорили у Харкові.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.04 ЖКГ Комунальники Харкова усувають наслідки ворожих обстрілів 24.04 ЖКГ У Немишлянському районі через нічну ворожу атаку постраждали будинки 23.04 ЖКГ У Харкові на вулиці Наталії Ужвій продовжують відновлювати будинок
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 