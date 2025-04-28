28.04.2025 15:45 Віталій Хіневич

Минулого тижня рятувальники Харківщини ліквідували 221 пожежу в природних екосистемах

На деокупованих територіях такі пожежі можуть призвести до детонування боєприпасів, інженерних мін чи саморобних вибухових пристроїв, що не розірвались.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Минулого тижня рятувальники Харківщини ліквідували 221 пожежу в природних екосистемах на площі 223 га.

27 з них спричинили ворожі обстріли, решту – людська недбалість, або навмисне випалювання сухостою.

«Замість ліквідації наслідків воєнної агресії рф і порятунку людей, надзвичайники змушені виїжджати на гасіння сухостою. Зокрема на деокупованих територіях такі пожежі можуть призвести до детонування боєприпасів, інженерних мін чи саморобних вибухових пристроїв, що не розірвались.

Сухостій спалахує, як порох, а вітер розносить полум’я на гектари. Одна іскра – і можуть загорітися поля, будинки. Такі пожежі знищують ґрунти, гублять тварин.

За підпал передбачені штрафи: від 3 060 до 6 120 грн для громадян; від 15 300 до 21 420 грн для посадових осіб», - розповіли рятувальники.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у результаті авіаудару по місту Куп’янськ виникла пожежа в приватному будинку.