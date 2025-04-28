28.04.2025 14:52 Рита Парфенова

Російська авіація скинула керовану бомбу на Куп’янськ: зруйновано будинок (фото)

У результаті авіаудару по місту Куп’янськ виникла пожежа в приватному будинку. За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.

На Харківщині російська авіація завдала удару по місту Куп’янськ. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За повідомленням ДСНС України, керована авіабомба влучила у приватний будинок, спричинивши пожежу. До гасіння оперативно залучили підрозділи вогнеборців та медичний розрахунок Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Попередньо, внаслідок авіаудару жертв та постраждалих немає.

Рятувальники наголошують на важливості дотримання правил безпеки під час сигналів повітряної тривоги та закликають громадян оперативно реагувати на загрози.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж 27–28 квітня Харківщина зазнала нових ударів з боку російських військ.