    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Російська авіація скинула керовану бомбу на Куп’янськ: зруйновано будинок (фото)
28.04.2025  14:52   Рита Парфенова

Російська авіація скинула керовану бомбу на Куп’янськ: зруйновано будинок (фото)

У результаті авіаудару по місту Куп’янськ виникла пожежа в приватному будинку. За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.

Російська авіація скинула керовану бомбу на Куп’янськ

На Харківщині російська авіація завдала удару по місту Куп’янськ. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За повідомленням ДСНС України, керована авіабомба влучила у приватний будинок, спричинивши пожежу. До гасіння оперативно залучили підрозділи вогнеборців та медичний розрахунок Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Російська авіація скинула керовану бомбу на Куп’янськ

Попередньо, внаслідок авіаудару жертв та постраждалих немає.

Рятувальники наголошують на важливості дотримання правил безпеки під час сигналів повітряної тривоги та закликають громадян оперативно реагувати на загрози.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж 27–28 квітня Харківщина зазнала нових ударів з боку російських військ.

Російська авіація скинула керовану бомбу на Куп’янськ

Російська авіація скинула керовану бомбу на Куп’янськ

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.04 Надзвичайні події Російські дрони атакували ферму на Харківщині: загинуло 30 корів (фото) 28.04 Надзвичайні події Харківщина під ударами: постраждали люди, знищено ферми, худобу та техніку 27.04 Надзвичайні події У Куп’янську дрон ворога поцілив біля цивільної автівки: відомі подробиці (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 