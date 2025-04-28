28.04.2025 15:25 Віталій Хіневич

У Харківській області виявили випадок браконьєрства

Незаконний лов риби завдав збитків фактично на 152 тисячі гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

26 квітня на ставку поблизу села Шевченкове Сахновщинської селищної ради поліцейські відділення поліції № 1 Берестинського районного відділу поліції виявили 40-річного мешканця селища Сахновщина, який здійснив вилов риби з човна за допомогою сіток.

Загалом порушник виловив 32 кілограми риби, а саме карася сріблястого.

На місці події слідчо-оперативна група вилучила гумовий човен та знаряддя незаконного вилову.

Дізнавачі відділення поліції внесли дану подію до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

«Незаконний вилов риби завдає значної шкоди навколишньому середовищу та передбачає кримінальну відповідальність. Також правоохоронці наголошують, що рибалити на території України дозволено лише за умов дотримання всіх правил та норм риболовлі.

Якщо ви стали свідком браконьєрства, просимо повідомляти на спецлінію «102», - йдеться у повідомленні.

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