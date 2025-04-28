Двоє чоловіків загинули під час розбирання залишеної окупантами військової техніки на Харківщині

Поблизу села Мала Комишуваха під час спроби розібрати на металобрухт САУ, що залишилася після окупації, здетонував артилерійський снаряд. Вибух забрав життя двох чоловіків.
Унаслідок вибуху двоє чоловіків, 1988 та 1964 років народження, отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.
За фактом загибелі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».
Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обережними при виявленні залишків військової техніки та вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілих об'єктів потрібно негайно звернутися до поліції або рятувальників і не намагатися самостійно взаємодіяти з ними.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що троє людей підірвалися на вибухонебезпечному предметі на Харківщині: є загиблі.
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