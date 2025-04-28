28.04.2025 14:28 Рита Парфенова

Двоє чоловіків загинули під час розбирання залишеної окупантами військової техніки на Харківщині

Поблизу села Мала Комишуваха під час спроби розібрати на металобрухт САУ, що залишилася після окупації, здетонував артилерійський снаряд. Вибух забрав життя двох чоловіків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поблизу села Мала Комишуваха Ізюмського району сталася трагедія: троє місцевих жителів вирішили розібрати на металобрухт самохідну артилерійську установку (САУ), залишену військовослужбовцями рф під час окупації Ізюма та навколишніх територій.

Під час роботи один із чоловіків почав розпилювати ствол САУ з використанням зварювального апарата. Внаслідок цього стався вибух — здетонував артилерійський снаряд.

Про інцидент до Ізюмського районного управління поліції повідомили 27 квітня близько 19:15. На місце події терміново прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Унаслідок вибуху двоє чоловіків, 1988 та 1964 років народження, отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

За фактом загибелі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обережними при виявленні залишків військової техніки та вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілих об'єктів потрібно негайно звернутися до поліції або рятувальників і не намагатися самостійно взаємодіяти з ними.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що троє людей підірвалися на вибухонебезпечному предметі на Харківщині: є загиблі.