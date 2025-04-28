28.04.2025 13:59

Російські дрони атакували ферму на Харківщині: загинуло 30 корів (фото)

У ніч на 28 квітня російська армія здійснила атаку на село Мала Рокитна Харківського району. Ворог зруйнував господарські споруди ферми та вбив десятки тварин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За попередніми даними слідства, в ніч на 28 квітня близько 00:50 російські війська атакували село Мала Рокитна Харківського району за допомогою десяти ударних безпілотників, імовірно типу «Герань-2».

Унаслідок атаки серйозно пошкоджено телятник, три корівники та складські приміщення місцевого фермерського господарства. Від обстрілу загинули 30 корів.

Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки обстрілу та зафіксували черговий факт воєнного злочину збройних сил рф.

Під процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом чергового воєнного злочину, скоєного російською армією (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж 27–28 квітня Харківщина зазнала нових ударів з боку російських військ.