28.04.2025 16:50 Віталій Хіневич

У Харківській області чоловік кинув гранату в гараж, в якому знаходилася людина

24 квітня цього року на території гаражного кооперативу в Богодухові між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Очевидцям вдалось припинити її, і 47-річний зловмисник пішов з місця події.

«Однак вже за пів години він повернувся, щоб помститися своєму опоненту. Прийшов не з пустими руками — і, наказавши іншим людям вийти з приміщення, кинув у гараж, де знаходився його суперник, ручну гранату», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху 25-річний потерпілий отримав тілесні ушкодження, його було ушпиталено. Лікарі боролись за його життя, але від отриманих поранень 26 квітня він помер у лікарні.

Зловмисника оперативно затримали правоохоронці. За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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