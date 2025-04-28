28.04.2025 17:20 Віталій Хіневич

Скільки ворожих мін за тиждень знищили сапери на Харківщині

Протягом тижня на Харківщині сапери ДСНС знешкодили понад 680 вибухонебезпечних предметів.

Про це під час брифінгу в Офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив начальник ГУ ДСНС України у Харківській області Артем Астахов, передає РЕДПОСТ.

Минулого тижня сапери здійснили 314 виїздів і знешкодили 685 вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині працюють 45 піротехнічних розрахунків, 250 саперів і 127 одиниць техніки. Загалом із 2022 року піротехніки виявили та знищили 117 149 вибухонебезпечних предметів.

За тиждень зафіксовано 4 випадки підривів цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах.

Зокрема, 23 квітня: у Шевченківському районі Харкова внаслідок вибуху саморобного вибухонебезпечного предмета постраждала дитина 2011 року народження.

У Немишлянському районі міста під час прогулянки лісосмугою, натрапивши на ВНП, отримав вибухову травму 16-річний підліток; в м. Ізюм чоловік 1999 року народження наступив на невідомий ВНП та отримав поранення обох колінних суглобів.

А 27 квітня в с. Мала Комишуваха Ізюмського району внаслідок вибуху ВНП загинули 2 чоловіки 1988 та 1963 років народження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулого тижня рятувальники Харківщини ліквідували 221 пожежу в природних екосистемах.