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28.04.2025  17:20   Віталій Хіневич

Скільки ворожих мін за тиждень знищили сапери на Харківщині

Протягом тижня на Харківщині сапери ДСНС знешкодили понад 680 вибухонебезпечних предметів.

 
Про це під час брифінгу в Офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив начальник ГУ ДСНС України у Харківській області Артем Астахов, передає РЕДПОСТ.
 
Минулого тижня сапери здійснили 314 виїздів і знешкодили 685 вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині працюють 45 піротехнічних розрахунків, 250 саперів і 127 одиниць техніки. Загалом із 2022 року піротехніки виявили та знищили 117 149 вибухонебезпечних предметів.
 
За тиждень зафіксовано 4 випадки підривів цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах.
 
Зокрема, 23 квітня: у Шевченківському районі Харкова внаслідок вибуху саморобного вибухонебезпечного предмета постраждала дитина 2011 року народження.
 
У Немишлянському районі міста під час прогулянки лісосмугою, натрапивши на ВНП, отримав вибухову травму 16-річний підліток; в м. Ізюм чоловік 1999 року народження наступив на невідомий ВНП та отримав поранення обох колінних суглобів.
 
А 27 квітня в с. Мала Комишуваха Ізюмського району внаслідок вибуху ВНП загинули 2 чоловіки 1988 та 1963 років народження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулого тижня рятувальники Харківщини ліквідували 221 пожежу в природних екосистемах.
 
Тэги:  міни, харків
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