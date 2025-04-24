24.04.2025 10:46

На Харківщині зафіксовано випадок сказу собаки: у Мурафі запроваджено карантин

У селі Мурафа на Харківщині зафіксовано сказ у собаки після контакту з лисицею. Тварина вкусила власницю.

У селі Мурафа Краснокутської громади, що на Харківщині, виявлено випадок сказу у собаки. Про це повідомило Богодухівське районне управління Держпродспоживслужби, передає РЕДПОСТ.

18 квітня місцева мешканка звернулася до Краснокутської дільниці ветеринарної медицини після загибелі своєї собаки. Як з’ясувалося, ще 10 березня тварина контактувала з лисицею, яка проникла у вольєр. Того ж дня під час годування собака вкусила власницю. Після смерті тварини відібрали патологічний матеріал, який направили на дослідження до Харківської регіональної лабораторії.

Результати лабораторного дослідження №000508 п.м./25 від 18.04.2025 підтвердили наявність антигену вірусу сказу. З людьми, які контактували з твариною, провели роз’яснювальну роботу і направили їх до медичного закладу.

Того ж дня рішенням Богодухівської районної надзвичайної протиепізоотичної комісії в селі Мурафа запроваджено карантинні обмеження. Також затверджено Комплексний план заходів для ліквідації вогнища сказу відповідно до чинного законодавства.

Сказ — це смертельно небезпечне вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему теплокровних тварин і людини. Після появи клінічних симптомів сказ практично невиліковний. Основний шлях зараження — укус інфікованої тварини, а також потрапляння її слини на рани або слизові оболонки.

Інкубаційний період може тривати від кількох днів до року. Профілактика є єдиним ефективним методом боротьби зі сказом. Серед основних заходів — вакцинація домашніх тварин, контроль популяції диких тварин, пероральна вакцинація лисиць, а також інформування населення щодо правил безпеки при контактах із тваринами.

Фахівці наголошують: регулярна вакцинація — це обов’язок кожного власника тварини й запорука безпеки для всього суспільства.