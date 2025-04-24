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24.04.2025  11:02   Рита Парфенова

Унаслідок нічної атаки на Харків пошкоджено 66 будівель: комунальні служби ліквідовують наслідки (фото)

Після ворожого обстрілу в ніч на 24 квітня у чотирьох районах Харкова зафіксовано масштабні пошкодження житлової інфраструктури.

Наслідки нічного удару на Харків: пошкоджено 66 будівель

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міськраду, в ніч проти 24 квітня Харків зазнав масованої атаки з боку російських військ із використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе. Внаслідок ударів у Слобідському, Новобаварському, Немишлянському та Основ’янському районах міста пошкоджено щонайменше 66 будівель.

Наслідки нічного удару на Харків: пошкоджено 66 будівель

Як повідомили у міській владі, в результаті обстрілу було вибито 615 вікон, 261 скління балконів і пошкоджено 12 покрівель. Найбільше постраждали житлові будинки, які наразі потребують термінового відновлення.

Наслідки нічного удару на Харків: пошкоджено 66 будівель Наслідки нічного удару на Харків: пошкоджено 66 будівель

Комунальні служби одразу ж приступили до ліквідації наслідків обстрілів. Підрядники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківспецбуд» працюють над закриттям пошкоджених контурів, щоб захистити приміщення від негоди. Паралельно працівники КП «Харківблагоустрій» прибирають уламки скла та впорядковують прилеглі території.

Наслідки нічного удару на Харків: пошкоджено 66 будівель

Крім того, на місцях обстрілів працюють представники КП «Житлокомсервіс». Вони оглядають ушкоджене майно та консультують мешканців щодо процедури отримання компенсацій у рамках державної програми «єВідновлення».

Наслідки нічного удару на Харків: пошкоджено 66 будівель

Міська влада закликає всіх мешканців, чиї оселі постраждали від атаки, звертатися до відповідних служб, щоб зафіксувати руйнування та розпочати процедуру відшкодування.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 24 квітня по Харкову та передмістю завдано три серії ударів ракетами та дронами. Постраждали шестеро людей, зруйновані підприємства, школа та житлові будинки.

Тэги:  благоустрій, обстріл, харків, агрессия россии
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