24.04.2025 10:22 Рита Парфенова

Прокуратура розслідує три хвилі масованих атак по Харкову: шестеро постраждалих, зруйновані будівлі (фото)

У ніч на 24 квітня по Харкову та передмістю завдано три серії ударів ракетами та дронами. Постраждали шестеро людей, зруйновані підприємства, школа та житлові будинки.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, в ніч на 24 квітня Харків і передмістя стали об'єктом трьох масштабних хвиль атак з боку російських військ. За даними Харківської обласної прокуратури, слідство вже розпочало кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Перша хвиля обстрілів відбулася орієнтовно між 1:10 та 1:30 ночі. За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову три крилаті ракети типу «Іскандер». У результаті влучань пошкоджені об'єкти промислової інфраструктури. В одному з районів ракета, ймовірно типу «Х», розірвалася поблизу житлового сектора — пошкоджено приватні домоволодіння.

Друга хвиля атаки розпочалася близько 3:00. Російська армія спрямувала понад десять ударних дронів, попередньо типу «Герань-2», по ще одному підприємству у місті. Вибухи спричинили нові руйнування.

Приблизно о 5:00 ворог здійснив третю хвилю ударів — знову ракети. У Слобідському районі повністю знищено двоповерхову нежитлову будівлю. У Немишлянському районі ракета влучила у шкільний стадіон, пошкодивши навчальний заклад і кілька сусідніх багатоповерхівок. Двоє містян дістали поранення уламками скла, ще троє жінок зазнали стресової реакції. Ще одна ракета влучила неподалік ресторанного комплексу в Київському районі.

Також постраждало селище Безлюдівка у Харківському районі. Тут зруйновано понад 10 приватних осель. 14-річна дівчина дістала акубаротравму.

Загалом внаслідок нічних атак постраждали шестеро людей. Прокуратура спільно з поліцією документує наслідки ударів для подальшої юридичної кваліфікації воєнних злочинів армії рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 24 квітня Харків пережив одну з найпотужніших комбінованих атак за останній час. Російські війська здійснили кілька хвиль ударів по місту – спочатку ракетних, потім безпілотниками, після чого знову вдарили крилатими ракетами.