Масовані удари по Харкову в ніч на 24 квітня: ракети, дрони й знову ракети

Проти ночі 24 квітня Харків пережив одну з найпотужніших комбінованих атак за останній час. Російські війська здійснили кілька хвиль ударів по місту – спочатку ракетних, потім безпілотниками, після чого знову вдарили крилатими ракетами.
Перші вибухи пролунали близько 1:00 ночі – тоді, як повідомив міський голова Ігор Терехов, по Харкову завдали ракетного удару. Через пів години зафіксували повторні пуски. Загалом, протягом години по місту випустили щонайменше сім ракет, передвє РЕДПОСТ.
Близько 2:00 стало відомо про перші руйнування – у Новобаварському районі вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерхівках. Інформації про постраждалих спершу не надходило, на місці працювали фахівці. Також були пошкоджені приватні будинки в Основ’янському районі.
Близько 3:00 розпочалася друга фаза атаки – дронова. Місто опинилося під масованим обстрілом БПЛА типу "Shahed". Мешканці чули вибухи, у повітрі перебували ворожі дрони.
Після 4:30 знову пролунали вибухи – росіяни вдруге за ніч випустили крилаті ракети по Харкову. За повідомленням міського голови, вибухи були чутні в різних частинах міста, а у повітрі залишалася ще одна ракета.
Близько 5:00 з’явилась попередня інформація про щонайменше двох поранених. Один з останніх ударів прийшовся по густонаселеному району. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна, на місці працюють рятувальники й комунальні служби.
Обстеження наслідків нічної атаки триває.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 23 квітня росіяни атакували Харків дронами «Герань-2». Пошкоджено підприємства та житлові будинки. Відкрито кримінальне провадження.
Комментариев: 0
Сьогодні зірки подарують вам відчуття емоційної легкості – збережіть його до вечора. Ймовірні приємні сюрпризи та вигідні пропозиції, але уникайте надмірностей, особливо з алкоголем – є ризик травм.
У четвер, 24 квітня, в Харкові очікується тепла весняна погода з мінливою хмарністю. Вдень місцями можливий короткочасний дощ.
За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді.
влажность:
давление:
ветер: