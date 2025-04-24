24.04.2025 08:10 Рита Парфенова

Масовані удари по Харкову в ніч на 24 квітня: ракети, дрони й знову ракети

Проти ночі 24 квітня Харків пережив одну з найпотужніших комбінованих атак за останній час. Російські війська здійснили кілька хвиль ударів по місту – спочатку ракетних, потім безпілотниками, після чого знову вдарили крилатими ракетами.



Фото: ДСНС

Перші вибухи пролунали близько 1:00 ночі – тоді, як повідомив міський голова Ігор Терехов, по Харкову завдали ракетного удару. Через пів години зафіксували повторні пуски. Загалом, протягом години по місту випустили щонайменше сім ракет, передвє РЕДПОСТ.

Близько 2:00 стало відомо про перші руйнування – у Новобаварському районі вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерхівках. Інформації про постраждалих спершу не надходило, на місці працювали фахівці. Також були пошкоджені приватні будинки в Основ’янському районі.

Близько 3:00 розпочалася друга фаза атаки – дронова. Місто опинилося під масованим обстрілом БПЛА типу "Shahed". Мешканці чули вибухи, у повітрі перебували ворожі дрони.

Після 4:30 знову пролунали вибухи – росіяни вдруге за ніч випустили крилаті ракети по Харкову. За повідомленням міського голови, вибухи були чутні в різних частинах міста, а у повітрі залишалася ще одна ракета.

Близько 5:00 з’явилась попередня інформація про щонайменше двох поранених. Один з останніх ударів прийшовся по густонаселеному району. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна, на місці працюють рятувальники й комунальні служби.

Обстеження наслідків нічної атаки триває.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 23 квітня росіяни атакували Харків дронами «Герань-2». Пошкоджено підприємства та житлові будинки. Відкрито кримінальне провадження.