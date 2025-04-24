24.04.2025 08:26

Харків: внаслідок масованого удару ракетами та БпЛА сталися руйнування й пожежі (фото)

У ніч на 24 квітня Харків зазнав масованої атаки з боку рф. Ворог використав ракети та ударні безпілотники, внаслідок чого в місті сталися масштабні руйнування та пожежі.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, проти ночі 24 квітня російські війська завдали потужного комбінованого удару по Харкову. Ракети та дрони спричинили руйнування, пожежі та травмування мирних мешканців.

Під ударом опинилися кілька житлових районів. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, навчальний заклад та обʼєкти міської інфраструктури. Вибуховою хвилею вибило вікна, подекуди сталися займання.

За попередніми даними, поранення дістали щонайменше двоє осіб. Вони отримують допомогу.

На місцях влучань працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та психологи. Роботи тривають під загрозою повторних атак. Ведеться ліквідація пожеж та розбір завалів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 24 квітня Харків пережив одну з найпотужніших комбінованих атак за останній час. Російські війська здійснили кілька хвиль ударів по місту – спочатку ракетних, потім безпілотниками, після чого знову вдарили крилатими ракетами.