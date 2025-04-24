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24.04.2025  08:26   

Харків: внаслідок масованого удару ракетами та БпЛА сталися руйнування й пожежі (фото)

У ніч на 24 квітня Харків зазнав масованої атаки з боку рф. Ворог використав ракети та ударні безпілотники, внаслідок чого в місті сталися масштабні руйнування та пожежі.

Масований ракетно-дроновий удар по Харкову

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, проти ночі 24 квітня російські війська завдали потужного комбінованого удару по Харкову.  Ракети та дрони спричинили руйнування, пожежі та травмування мирних мешканців.

Під ударом опинилися кілька житлових районів. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, навчальний заклад та обʼєкти міської інфраструктури. Вибуховою хвилею вибило вікна, подекуди сталися займання.

Масований ракетно-дроновий удар по Харкову

За попередніми даними, поранення дістали щонайменше двоє осіб. Вони отримують допомогу.

На місцях влучань працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та психологи. Роботи тривають під загрозою повторних атак. Ведеться ліквідація пожеж та розбір завалів.

Масований ракетно-дроновий удар по Харкову

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 24 квітня Харків пережив одну з найпотужніших комбінованих атак за останній час. Російські війська здійснили кілька хвиль ударів по місту – спочатку ракетних, потім безпілотниками, після чого знову вдарили крилатими ракетами.

Масований ракетно-дроновий удар по Харкову

Масований ракетно-дроновий удар по Харкову

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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