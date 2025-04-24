24.04.2025 09:00 Рита Парфенова

Харків зазнав 24 ударів за ніч, – Ігор Терехов

Проти ночі 24 квітня по Харкову завдано 24 удари: 14 – дронами-камікадзе, 10 – ракетами. Масштабна повітряна атака призвела до значних руйнувань у різних районах міста.



Фото: ДСНС

У ніч на 24 квітня Харків зазнав 24 атак: 14 безпілотників і 10 ракет. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ. За його словами, під ворожим вогнем опинилися житлові багатоповерхівки, міська поліклініка, будівля школи, приватні будинки, виробничі підприємства та готельний комплекс.

Одна людина шпиталізована з пораненнями. На місцях атак працюють рятувальні служби, комунальники та психологи. Триває ліквідація наслідків ударів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 24 квітня Харків пережив одну з найпотужніших комбінованих атак за останній час. Російські війська здійснили кілька хвиль ударів по місту – спочатку ракетних, потім безпілотниками, після чого знову вдарили крилатими ракетами.