24.04.2025 09:14 Рита Парфенова

Обстріли Харкова та області: постраждалі, зруйновані будинки й пожежі від ракет і дронів

Протягом доби з 23 по 24 квітня армія РФ масовано обстрілювала Харків та область: удари завдавали дронами, ракетами та артилерією. Пошкоджені десятки будівель, є постраждалі.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, окупанти продовжують тероризувати Харківщину. Протягом 13 та 24 квітня російські війська здійснили низку атак по місту Харкову та населених пунктах області. Ворог застосовував ракети, FPV-дрони, БпЛА типу «Молнія», «Шахед», а також реактивну артилерію. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, сталися пожежі. Є постраждалі серед мирного населення.

Хроніка обстрілів 23 квітня:

10:32 – Прудянка (Дергачівська громада): внаслідок удару «Молнії» загорілися домашні речі на горищі приватного будинку. Часткові пошкодження;

11:13 – Куп’янськ: невстановлений тип озброєння пошкодив приватний будинок;

14:25 – Сенькове (Курилівська громада): обстріл із РСЗВ пошкодив приватне житло;

14:24 – Куп’янськ: FPV-дрон влучив у квартиру;

14:00 – Борова (Борівська громада): «Молнія» пошкодила скло у складському приміщенні;

15:43 – Чугуїв: удар «Молнії» пошкодив автомобіль, постраждав 37-річний чоловік;

16:27 – Приколотне (Вільхувацька громада): FPV-дрон зруйнував будівлю пошти. Поранено двох жінок та чоловіка;

16:40 – Борова (Борівська громада): пожежа трави на площі 20 м² внаслідок удару КАБ; пожежа даху на території колишнього хлібзаводу – площа займання 500 м²;

19:59 – Клинова-Новоселівка (Золочівська громада): 5 FPV-дронів пошкодили три приватні будинки та три господарчі споруди;

20:32 – Прогрес (Донецька громада): зафіксовано падіння БпЛА типу «Шахед» у землю;

21:25 – Кіндрашівка (Кіндрашівська громада): внаслідок удару (тип уточнюється) пошкоджено приватний будинок.

Хроніка обстрілів 24 квітня, м. Харків та передмістя:

02:16, Харків: імовірна ракета Х-59 влучила у лісосмугу – горіла підстилка, пошкоджено вікна двох багатоповерхівок і паркан;

05:09, Харків: влучання у землю – пошкоджено скління трьох багатоповерхівок, дві особи зазнали гострої стресової реакції;

05:10, Безлюдівка: ракета влучила в болото – горів очерет, пошкоджено приватний будинок і споруди.

Наразі триває ліквідація наслідків атак. Працюють рятувальники, медики та комунальні служби.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 24 квітня Харків пережив одну з найпотужніших комбінованих атак за останній час. Російські війська здійснили кілька хвиль ударів по місту – спочатку ракетних, потім безпілотниками, після чого знову вдарили крилатими ракетами.