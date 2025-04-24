Ворожий обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру на Харківщині

У ніч на 24 квітня російські війська обстріляли залізничну інфраструктуру.
Як повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці», під вогнем опинилися технічна колія, адміністративні та технічна будівлі залізниці на території Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Унаслідок комбінованої атаки по Україні постраждали двоє працівників залізниці — провідник у Житомирі та машиніст у Києві. Їхній стан оцінюється як задовільний, медики надають допомогу.
Попри пошкодження, рух поїздів не припинявся — всі рейси виконуються за графіком.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 24 квітня Харків пережив одну з найпотужніших комбінованих атак за останній час. Російські війська здійснили кілька хвиль ударів по місту – спочатку ракетних, потім безпілотниками, після чого знову вдарили крилатими ракетами.
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У четвер, 24 квітня, в Харкові очікується тепла весняна погода з мінливою хмарністю. Вдень місцями можливий короткочасний дощ.
За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді.
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