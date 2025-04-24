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24.04.2025  09:24   Рита Парфенова

Ворожий обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру на Харківщині

У ніч на 24 квітня російські війська обстріляли залізничну інфраструктуру.

Новини Харкова: обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру

Як повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці», під вогнем опинилися технічна колія, адміністративні та технічна будівлі залізниці на території Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Унаслідок комбінованої атаки по Україні постраждали двоє працівників залізниці — провідник у Житомирі та машиніст у Києві. Їхній стан оцінюється як задовільний, медики надають допомогу.

Попри пошкодження, рух поїздів не припинявся — всі рейси виконуються за графіком.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 24 квітня Харків пережив одну з найпотужніших комбінованих атак за останній час. Російські війська здійснили кілька хвиль ударів по місту – спочатку ракетних, потім безпілотниками, після чого знову вдарили крилатими ракетами.

Тэги:  укрзалізниця, обстріл, харків, агрессия россии
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