24.04.2025 09:24 Рита Парфенова

Ворожий обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру на Харківщині

У ніч на 24 квітня російські війська обстріляли залізничну інфраструктуру.

Як повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці», під вогнем опинилися технічна колія, адміністративні та технічна будівлі залізниці на території Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Унаслідок комбінованої атаки по Україні постраждали двоє працівників залізниці — провідник у Житомирі та машиніст у Києві. Їхній стан оцінюється як задовільний, медики надають допомогу.

Попри пошкодження, рух поїздів не припинявся — всі рейси виконуються за графіком.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 24 квітня Харків пережив одну з найпотужніших комбінованих атак за останній час. Російські війська здійснили кілька хвиль ударів по місту – спочатку ракетних, потім безпілотниками, після чого знову вдарили крилатими ракетами.