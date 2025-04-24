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24.04.2025  09:51   Рита Парфенова

На Харківщині ворог здійснив 5 спроб штурму

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону ЗСУ. Ще одну атаку відбито на Куп’янському напрямку.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку російські війська чотири рази намагалися прорвати оборону українських захисників у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Усі атаки були відбиті.

На Куп’янському напрямку зафіксовано одну спробу штурму поблизу населеного пункту Загризове. Оборонці України зупинили наступ противника. Ситуація під контролем.

генштаб зсу мапа

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 24 квітня Харків пережив одну з найпотужніших комбінованих атак за останній час. Російські війська здійснили кілька хвиль ударів по місту – спочатку ракетних, потім безпілотниками, після чого знову вдарили крилатими ракетами.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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