24 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді.
Вперше свято було відзначено у 1957 році, а дату для проведення Дня було приурочено до заключного засідання Бандунгської конференції країн Азії та Африки у 1955 році.
24 квітня у календарі екологічних дат відзначено як Всесвітній день захисту лабораторних тварин, який було засновано Міжнародною Асоціацією проти хворобливих експериментів на тваринах (ІнтерНІЧ) у 1979 році та підтримано ООН. Спочатку він «відзначався» зоозахисними організаціями у низці країн, а сьогодні вже по всьому світу активно розвивається рух проти вивісекції (експериментів та дослідів над лабораторними тваринами).
1184 року до н. е., згідно з переказами, цього дня давні греки змогли проникнути в Трою за допомогою троянського коня.
1066 – виявлено комету Галлея.
1793 – у Російській імперії прийнято указ про створення на Правобережній Україні православної єпархії.
1800 - президент Джон Адамс заснував Бібліотеку Конгресу, виділивши 5 тисяч доларів на закупівлю книг.
1833 – у США запатентовано газовану воду. Цим «винаходом» світ завдячує британському хіміку, богослову та філософу Джозефу Прістлі, який відкрив одну з властивостей діоксиду вуглецю, за допомогою якого і стало можливим створити «воду з бульбашками».
1916 – у Дубліні відбулося повстання ірландців проти англійців, назване «Червоною паскою».
1942 – народилася Барбра Стрейзанд, американська співачка та актриса.
1949 – у Києві відкрито літературно-мистецький музей Тараса Шевченка.
1952 – народився Жан-Поль Готьє, французький модельєр. Після роботи у П'єра Кардена створив у 1978 році свою першу колекцію, яка йшла врозріз із напрямком моди і була навіяна лондонським «вуличним» стилем.
1962 – у США відбулася перша у світі передача телевізійного сигналу між містами через супутник.
1970 – КНР запускає свій перший штучний супутник Землі.
1981 – представлений перший персональний комп'ютер IBM.
1984 – у Сан-Франциско компанія «Apple» анонсувала свій портативний комп'ютер Apple II вагою 6 кілограмів та розміром із валізу. Однак пишне гасло «Apple II – назавжди», під яким проводилася рекламна кампанія, виявилося далеким від дійсності – через 5 років Apple II було знято з виробництва.
1990 – на орбіту Землі був доставлений телескоп Габбла.
1999 – на засіданні у Вашингтоні рада НАТО прийняла нову стратегічну концепцію, що дозволяла використання збройних сил блоку для запобігання порушенню прав людини будь-де у Європі.
2000 – у районі мису Тарханкут протикорабельна крилата ракета, запущена з російської берегової установки, влучила в український теплохід «Павло Верещагін», який опинився в зоні бойових стрільб Чорноморського флоту.
за Новоюліанським календарем: Валентин, Єлизавета, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома.
за Юліанським календарем: Антип, Іван, Мартин, Микола, Прохір, Петро, Юхим, Яків.
Сьогодні свавілля досягне свого апогею. Це може виявитися у повному небажанні підкорятися будь-яким правилам, вирішуючи все по-своєму. Краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе вам завадити чи заперечити.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дощ.
За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді.
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