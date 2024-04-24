24.04.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 24 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні свавілля досягне свого апогею. Це може виявитися у повному небажанні підкорятися будь-яким правилам, вирішуючи все по-своєму. Краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе вам завадити чи заперечити.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен пурхатиме як метелик і жалитиме як бджола! Перше відноситься до його безпосередніх справ та обов'язків, а друге – до конкурентів, яким краще не ставати у нього на шляху. Недоброзичливцям Овна можна тільки поспівчувати: будь-які спроби поставити йому палиці в колеса здатні обернутися тим, що Овен перетворить ціпок на палицю відплати, спритно використавши її проти своїх ворогів.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Навколишні будуть налаштовані до Тельця прихильно і готові обговорити найсміливіші його пропозиції. Тому якщо у Тельця є готові ідеї, які він не наважувався озвучити, йому варто нарешті вимовити їх уголос. Не факт, що всі його пропозиції будуть прийняті на ура, але принаймні є шанс, що їх візьмуть на замітку. Телець може навіть спробувати наполягти на своєму чи трохи поторгуватися – чому б і ні?

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам слід прислухатися до порад оточуючих – навіть якщо вони вважають, що зовсім їх не потребують. Зірки обіцяють, що чужі слова в цей день здатні вберегти їх від помилок чи навпаки – натраплять на цінну ідею, яка з часом принесе хороші плоди. Так що навіть якщо почута порада чи думка походять від людини, у чиїй мудрості Близнюки не впевнені, їм варто взяти їх на замітку. А чому б і ні? Адже головне – результат.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки радять Ракові тримати свої ідеї (особливо новаторські) при собі. Вони навряд чи знайдуть розуміння у оточуючих, а от нашкодити можуть. Найцікавіше, що шкода може виявитися несподіваною. Наприклад, хтось прийме ідею Рака, спотворить її, а Рак у результаті буде відповідальним за результат. Іншими словами, щоб уникнути непорозумінь, Раку треба втриматися від спокуси порозумнішати. Хоча зробити це йому буде дуже непросто!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки радять Леву не винаходити велосипеда: зрештою, його вже давно винайшли! Чи є якась проблема? Перш ніж запропонувати свій варіант, Леву варто подивитися на те, як це питання до нього вирішували інші. Скориставшись чужими ідеями, Лев заощадить багато часу і сил. Адже головне – не мати інформацію з будь-якого питання, а знати, де знайти її в потрібний момент.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві слід замислитись над зміцненням свого авторитету. Чарівність Діви відкриє для неї шляхи до серця людей, проте цю симпатію необхідно підкріпити справою. Тож протягом дня Діві доведеться попрацювати над своїм іміджем: взяти ініціативу до своїх рук, озвучити цікаву ідею чи продемонструвати оточуючим якийсь інший свій талант.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Навіть найпростіші, рутинні справи у Терезів можуть просуватися абияк, зі скрипом. І справа не тільки в тому, що Терезам буде дуже важко на них зосередитися. Просто раз у раз, буквально на порожньому місці, у Терезів можуть виникати збої, а їхні зусилля виправити ситуацію навряд чи дадуть результат. Ось чому зірки радять Терезам розслабитися і плисти за течією. Підсумок все одно буде тим самим, зате сили та нерви вони збережуть.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіона може буквально розпирати від бажання поділитися з навколишніми новаторськими ідеями та планами. Проте зірки попереджають, що робити це треба поступово та обережно. Суспільна думка спочатку потрібно підготувати, а потім крок за кроком ділитися інформацією. Інакше є велика ймовірність того, що слова Скорпіона будуть неправильно сприйняті, а його ідеї не знайдуть розуміння та підтримки навіть у рідних та друзів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День Стрільця пройде під паперовим прапором! Навіть якщо у звичайні дні він тяжіє бюрократією та писаниною, йому слід цілий день тримати під рукою робочий блокнот, старанно заносячи до нього всі поточні справи та плани. Зірки запевняють Стрільця, що така діяльність піде йому на користь, більше того – він сам несвідомо прагнутиме до неї. Завдяки бажанню все впорядкувати та розкласти по поличках, у Стрільці прокинеться справжній бюрократ! Це допоможе йому привести в ідеальний порядок свої плани, думки і навіть свої почуття.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг цілком можливо захоче в чомусь ризикнути, але зірки робити це категорично не радять: його уявлення про те, що відбувається, не враховує якихось важливих факторів. Можливо, Козеріг не володіє всією інформацією чи погано прорахував варіанти. А можливо, хтось із оточуючих навмисно дезінформує його. Отже, головним правилом Козерога у справах має стати обережність, а не ризик. Зважившись на необачний крок, він втратить багато.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Той самий день, коли ініціатива Водолія може бути карною. Або призвести до наслідків, на які Водолій зовсім не очікував. Іншими словами, девіз цього дня простий: «Не розумуй, не виділяйся!». Краще уподібнитися хамелеону і злитися з навколишнім середовищем, ніж із найкращих спонукань весь день старатися, пропонувати свої ідеї, лізти зі шкіри геть – і виявитися у чомусь винним.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам доведеться уподібнитися до героя фільму «Завжди говори «так». Ситуація вимагатиме від них постійно висловлювати свою лояльність, посміхатися і погоджуватися! Втім, як і у фільмі, згода Риб надаватиме на оточуючих воістину чарівну дію. Нехай не завжди посмішка Риб буде щирою, а слова - від душі, зате вигода, яку Риби в результаті отримають, виявиться справжнісінькою!