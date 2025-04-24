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24.04.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 квітня

У четвер, 24 квітня, в Харкові очікується тепла весняна погода з мінливою хмарністю. Вдень місцями можливий короткочасний дощ.

прогноз погоди

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
24 квітня очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ.
 
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
 
Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.

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Народні прикмети:

  • сонячна й тепла погода прогнозує теплий травень;
  • день спекотним видався – червень буде прохолодним;
  • сережки на березі вже з'явилися – можна сіяти овес;
  • багато комарів – до гарного врожаю вівса;
  • дощ пішов – до врожаю жита;
  • зацвіла черемха – незабаром буде холодно.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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