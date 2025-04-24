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24.04.2025  11:15   Віталій Хіневич

На меморіалі у Дробицькому Яру використали символіку нацистського режиму: поліція встановила молодиків

В одній із груп месенджера Телеграм виявлено допис, на якому троє хлопців на меморіалі у Дробицькому Яру використали символіку нацистського режиму.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Публікація була публічно поширена 23 квітня. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетні двоє харків’ян 19 та 16 років. 
Молодиків опитали. За словами зловмисників, світлини, на яких вони показували нацистські жести, вони зробили заради розваги. 
 
За цим фактом слідчі відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. 
 
Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі, з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

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Тэги:  події, харків
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