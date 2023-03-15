15.03.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Незаконний вилов риби на Харківщині завдав шкоди майже на 150 тисяч гривень

Правопорушник встановив рибальські сіті в кількості п’ять штук на ставку на території Чугуївського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.

Дізнанням встановлено, що обвинувачений, незважаючи на заборону лову риби під час нересту та не маючи дозвільних документів, у червні минулого року встановив рибальські сіті в кількості п’ять штук на ставку, розташованому поблизу села Беспалівка Чугуївського району.

Сума шкоди, завданої незаконним виловом риби, складає майже 150 тисяч гривень.

Обвинувальний акт, згідно з частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України направлено до Зміївського районного суду Харківської області.



