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15.03.2023  15:04   Дмитро Колонєй

Під Харковом прибічник окупантів забирав транспорт у односельців

Правоохоронці Харківщини поінформували про підозру у дрежзраді чоловіку.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 44-річний мешканець Липців Харківського району під час окупації територіальної громади допомогав державі-агресору:
  • добровільно надавав всебічну допомогу загарбникам
  • супроводжував автомобілі, на яких вони пересувались,
  • орієнтував їх на місцевості. 
  • у липні чоловік спонукав мешканців Липців добровільно передати військовослужбовцям транспортні засоби.
  • отримавши відмову, за відсутності власників разом з збройними формуваннями забрав транспортний засіб. 
 
13 березня 2023 року чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні даного правопорушення.
 
 
 

 


Тэги:  колаборант, зрада, харків
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