15.03.2023 14:02 Віталій Хінєвіч

У Харкові жінка "наводила" ракети ворога на пункти видачі гуманітарної допомоги

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще однієї ворожої поплічниці, яка проводила розвідувально-підривну діяльність проти України в умовах війни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, фігуранткою є посадовиця одного з державних підприємств Харкова, яку на початку повномасштабного вторгнення завербували представники російської спецслужби.

За вказівкою агресора у період з 25 лютого до 9 березня минулого року вона збирала розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону.

Також вона передавала загарбникам координати місць масового перебування людей, у тому числі пунктів видачі гуманітарної допомоги в обласному центрі.

Геолокації цивільних об’єктів потрібні були окупантам для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по інфраструктурі.Таким чином агресор намагався залякувати громадян та поширювати панічні настрої серед мирних жителів.

Після ворожих повітряних атак зловмисниця виходила на місцевість для фіксації їхніх «результатів» та корегування повторних ударів.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у березні минулого року під час виконання нею розвідувального завдання.

За матеріалами Служби безпеки, суд призначив зрадниці 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.За даними слідства, вона контактувала з російською спецслужбою через «зв’язкових».

Ними виявились двоє російських військових. Одного з них вже ліквідовано українськими оборонцями на східному фронті.Інший – мобілізований до окупаційних угруповань зс рф мешканець тимчасово окупованого Донецька.

Саме їм у месенджері Телеграм зловмисниця «скидувала» фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості і власними коментарями. Під час обшуків у затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором.

На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вона проведе за ґратами 15 років.

Розслідування проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час окупації Харківщини "народні дружиники" жорстоко вбили двох людей.



