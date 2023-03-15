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15.03.2023  14:20   Василь Голосний

Ракетний удар по Харкову 15 березня: фоторепортаж з місця події

Окупанти завдали ракетного удару по житловому району місту близько 10:00, передає РЕДПОСТ.


РЕДПОСТ
Внаслідок ракетного удару по Шевченківському району значно постраждав навчальний заклад.
 
У будинках, які знаходилися поряд з епіцентром вибуху, вилетіли шибки. Також постраждали автомобілі.
 
За словами правоохоронців, ворог використав ракету С-300.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що  15 березня близько 9:00 окупанти завдали удару з артилерії по селах Золочівської громади. Внаслідок чого є пошкодження будинків, постраждалих не виявлено.

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Тэги:  агрессия россии, харків
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