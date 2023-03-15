Ракетний удар по Харкову 15 березня: фоторепортаж з місця події

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Гороскоп на 15 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Якою б геніальною ні здавалася вам ідея, яка сьогодні прийде в голову, не поспішайте її реалізовувати. Сьогодні емоції переважують логіку, тому ймовірність помилитися дуже велика.

Прогноз погоди у Харкові на 15 березня Безхмарним небо буде лише вранці - день та вечір у Харкові очікуються похмурими. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.