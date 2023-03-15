15.03.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли села Харківської області

Ворог 15 березня завдав ударів по населених пунктах Золочівської громади.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.

Зазначається, що близько 9:00 окупанти завдали удару з артилерії по селу Леміщине. За словами голови громади Виктора Коваленка пошкоджено сім будинків, село знеструмлено.

Крім цього, агресор наніс удар по селам Гур'їв Козачок та Червона Зоря. Ушкодження незначні. За попередніми даними, без постраждалих.



