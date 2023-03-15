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15.03.2023  13:32   Рита Парфенова

Вночі у спальному районі Харкова на пожежі загинули дві людини (фото)

Мати й син, мешканці Салтівки, задохнулися чадним газом у власній квартирі.

Пожежа у житловій дев'ятиповерхівці на вул. Героїв Праці, 12а у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, ця пожежа не пов’язана з веденням військових дій.

Загоряння сталося 15 березня о 00:34 у житловій дев'ятиповерхівці на вул. Героїв Праці, 12а у Харкові.

У картирі на 5-му поверсі горіли домашні речі на площі 4 кв.м.

Пожежа у житловій дев'ятиповерхівці на вул. Героїв Праці, 12а у Харкові

Під час пожежогасіння рятувальники виявили тіла загиблих. Ними виявились 87-річна жінка та її 57-річний син. Вони задихнулись чадним газом.

О 01:05 вогонь був локалізований та о 01:20 ліквідований повністю.

Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 березня під час гасіння пожежі у підвалі 5-ти поверхового житлового будинку по проспекту Гагаріна 193а у Харькові було виявлено тіло чоловіка, 1952 року народження.

Пожежа у житловій дев'ятиповерхівці на вул. Героїв Праці, 12а у Харкові


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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