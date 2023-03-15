Вночі у спальному районі Харкова на пожежі загинули дві людини (фото)

Мати й син, мешканці Салтівки, задохнулися чадним газом у власній квартирі.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, ця пожежа не пов’язана з веденням військових дій.
Загоряння сталося 15 березня о 00:34 у житловій дев'ятиповерхівці на вул. Героїв Праці, 12а у Харкові.
У картирі на 5-му поверсі горіли домашні речі на площі 4 кв.м.
Під час пожежогасіння рятувальники виявили тіла загиблих. Ними виявились 87-річна жінка та її 57-річний син. Вони задихнулись чадним газом.
О 01:05 вогонь був локалізований та о 01:20 ліквідований повністю.
Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 березня під час гасіння пожежі у підвалі 5-ти поверхового житлового будинку по проспекту Гагаріна 193а у Харькові було виявлено тіло чоловіка, 1952 року народження.
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