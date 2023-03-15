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15.03.2023  13:35   Віталій Хінєвіч

Фото наслідків ракетного удару по Харкову 15 березня

Уранці 15 березня ворог завдав ракетного удару по Шевченківському району.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 15 березня близько 10:00 російські військові завдали ракетного удару по Шевченківському району Харкова.
 
Харків
 
Внаслідок обстрілу значно постраждав навчальний заклад, в окрузі вибило шибки в будинках.Також пошкодження зазнали транспортні засоби.
 
Харків
 
За попередніми даними, для удару ворог використав ракету С-300 з території бєлгородської області рф.
 
Харків
 
На місці злочину працюють правоохоронці. Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли села Харківської області.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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