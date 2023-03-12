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12.03.2023  09:43   Рита Парфенова

З пожежі у Харкові евакуювали 40 людей, є загиблий

Через задимлення від пожежі у підвалі багатоповерхівки вогнеборці евакуювали мешканців будинку у Харкові.

Пожежа на пр. Гагарина, 193а у Харкові
 
Про пожежу, не пов'язану із веденням бойових дій, РЕДПОСТ повідомили у Головному управлінні ДСНС у Харківській області.

11 березня о13:35 виникла пожежа у підвалі 5-ти поверхового житлового будинку, розташованому за адресою: пр-т. Гагаріна 193а, м. Харкова.
 
Горіли домашні речі та меблі на площі 8 кв.м. Через сильне задимлення під’їзду рятувальниками було евакуйовано 40 мешканців будинку.
 
Під час розвідки на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка, 1952 року народження.
 
Пожежа на пр. Гагарина, 193а у Харкові
 
З вогнем боролись рятувальники 6-ти оперативних відділень ДСНС. Спільними зусиллями їм вдалось о 15:39 локалізувати та о 16:55 ліквідувати дану пожежу.
 
За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало дія джерела запалення вогневого впливу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 березня у приватному будинку на вул. Командарма Шумілова, 96 у селищі Бабаї Височинської громади трапилась пожежа внаслідок необережності з відкритим вогнем.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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