12.03.2023 09:21 Рита Парфенова

Ворог нищить будинки та господарські споруди: зведення ХОВА за добу

Військові рф продовжують обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з рф.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема, минулої доби під мінометним та артилерійським ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Гряниківка та інші.



Ворожими обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди у с. Западне. На щастя, постраждалих серед цивільного населення за добу не було.

Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти упродовж доби зафіксували 12 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження.



